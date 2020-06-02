Житель Подмосковья пытался в Саратовской области за 10 тыс. рублей и коньяк получить справку о гражданстве
В Саратове вынесен приговор 60-летнему жителю Московской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в даче взятки.
Следствие установило, что ранее мужчина проживал в Советском районе, но переехал в Московскую область. Позже ему потребовалось поменять паспорт, однако после запроса выяснилось, что он вообще не является гражданином России.
Мужчина попытался решить проблему деньгами и предложил начальнику миграционного пункта районного поселка Степное 10 тыс. рублей за выдачу справки о гражданстве. Кроме этого он пытался подкупить должностное лицо бутылкой коньяка и коробкой конфет на общую сумму 597 рублей.
Сотрудница миграционного пункта отказалась, а мужчину задержали сотрудники полиции.
Свою вину он не признал, но суд вынес решение о штрафе в 300 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU