Облдеп Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда»
В Международный день защиты детей депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»».
- Это учреждение на протяжении многих лет оказывает комплексную помощь несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, — отметил Андрей Воробьев.
В первый день лета для юных воспитанников была подготовлена праздничная программа, которая проходила на базе учреждения. В рамках мероприятия были проведены развлекательные игры и конкурсы. В акции приняло участие 50 детей.
Для воспитанников учреждения парламентарий передал наборы настольных игр, спортинвентарь для активных игр на свежем воздухе, а также 50 порций мороженого. Подарки были переданы с учетом всех мер предосторожности в период режима самоизоляции.
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Андрей Воробьев пожелал ребятам хорошего летнего отдыха и ярких впечатлений!
Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда».
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ИСТОЧНИК KP.RU