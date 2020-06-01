Облдеп Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда»

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:45:20+03:00

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В Международный день защиты детей депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»».

- Это учреждение на протяжении многих лет оказывает комплексную помощь несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, — отметил Андрей Воробьев.

В первый день лета для юных воспитанников была подготовлена праздничная программа, которая проходила на базе учреждения. В рамках мероприятия были проведены развлекательные игры и конкурсы. В акции приняло участие 50 детей.

Для воспитанников учреждения парламентарий передал наборы настольных игр, спортинвентарь для активных игр на свежем воздухе, а также 50 порций мороженого. Подарки были переданы с учетом всех мер предосторожности в период режима самоизоляции.

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Андрей Воробьев пожелал ребятам хорошего летнего отдыха и ярких впечатлений!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782490" frameborder="0"></iframe> Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда».

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ИСТОЧНИК KP.RU