2020-06-01T16:45:20+03:00
Общество

Облдеп Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Международный день защиты детей депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»».

- Это учреждение на протяжении многих лет оказывает комплексную помощь несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, — отметил Андрей Воробьев.

В первый день лета для юных воспитанников была подготовлена праздничная программа, которая проходила на базе учреждения. В рамках мероприятия были проведены развлекательные игры и конкурсы. В акции приняло участие 50 детей.

Для воспитанников учреждения парламентарий передал наборы настольных игр, спортинвентарь для активных игр на свежем воздухе, а также 50 порций мороженого. Подарки были переданы с учетом всех мер предосторожности в период режима самоизоляции.

.

.

Андрей Воробьев пожелал ребятам хорошего летнего отдыха и ярких впечатлений!

Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области во вторник прогремят грозы и пройдут ливни
ООО «КВС»: Начисленные ранее пени могут быть отменены
Облдеп Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда»
Олег Костин: Я еще не видел такого финансирования на оснащение поликлиник
В Ртищеве мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину, избил, ограбил и пытался сжечь
Около села Широкое в Саратовской области девушка погибла во врезавшейся в столб иномарке
В Саратовской области заменят 24 фельдшерско-акушерских пункта в 15 районах
Под Саратовом корова застряла рогами в дереве
Проекты сельских библиотек Ивантеевского района помогут школьникам стать настоящими патриотами
В Энгельсе 33 водителя маршруток привлечены за нарушения
В «Т Плюс» объяснили разлив горячей воды в центре Саратова
Саратовским журналистам решили делать тесты на коронавирус
Начат набор учеников в предуниверсарий Саратова
Жительница Аткарска украла у спящего мужчины 10 тыс. рублей
В Саратове сотрудника колонии заподозрили в получении взяток от осужденных
В Саратове двое пассажиров пострадали при столкновении Hyundai и маршрутки №33
ООО «КВС» заменены коммуникации на 2-й Электронной и проспекте 50 лет Октября
Кипяток заливает дорогу в центре Саратова
Николай Панков: Победа в предварительном голосовании — большая ответственность
Саратовец отработает нежелание выплачивать штраф в 200 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове достиг рекордно низкой отметки
Саратовец вырастил на даче 156 кустов конопли
В Минздраве не стали отвечать, найден ли коронавирус у мэра Саратова
Заразившиеся коронавирусом медики Саратовской области получают страховые выплаты