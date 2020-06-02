В Саратове во вторник ожидается гроза

2 Июнь 2020 2020-06-01T16:04:32+03:00

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Сегодня, 2 июня, в Саратове будут кратковременные дожди, возможна гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 5-10 м/с, при грозе его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +23...+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU