В Саратове во вторник ожидается гроза
Поднимется сильный ветер
Изменить размер текста:
Сегодня, 2 июня, в Саратове будут кратковременные дожди, возможна гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 5-10 м/с, при грозе его порывы достигнут 15-18 м/с.
Столбик термометра поднимется до +23...+25 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU