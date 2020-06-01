Под предлогом поисков мужа женщина в Саратовской области избила и ограбила старушку

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:39:22+03:00

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Энгельсский районный суд осудил 28-летнюю уроженку поселка Первоцелинный Озинского района. Ее признали виновной в грабеже.

- Под предлогом поисков мужа 16 января 2020 года женщина зашла в дом к 84-летней знакомой. В кармане у старушки она увидела деньги. Воспользовавшись моментом, злоумышленница ударила ее, повалив на землю, и достала 15 тыс. рублей. После этого гражданка убежала, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU