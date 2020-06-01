Саратовские кладбища не собираются открывать на Троицу
Сегодня, 1 июня, проходит брифинг в Минздраве Саратовской области по ситуации с коронавирусом.
На мероприятии подняли тему запрета посещения кладбищ, на которые, в отличие от дач и ярмарок, до сих пор запрещено ездить.
Замруководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявила, что когда принимается решение разрешить посещение объектов, взвешиваются все за и против.
- Пока решение по кладбищам не принято в связи с тем, что наступает очередной день поминовения — Троица. Это сделано, чтобы не допускать массового посещения, — рассказала Матвеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU