Саратовские кладбища не собираются открывать на Троицу

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:31:53+03:00

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Сегодня, 1 июня, проходит брифинг в Минздраве Саратовской области по ситуации с коронавирусом.

На мероприятии подняли тему запрета посещения кладбищ, на которые, в отличие от дач и ярмарок, до сих пор запрещено ездить.

Замруководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявила, что когда принимается решение разрешить посещение объектов, взвешиваются все за и против.

- Пока решение по кладбищам не принято в связи с тем, что наступает очередной день поминовения — Троица. Это сделано, чтобы не допускать массового посещения, — рассказала Матвеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU