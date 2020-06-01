Житель Калининского района изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:14:34+03:00

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В Саратовской области под суд пошел житель Калининского района. 50-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

- Следствие считает, что гражданин занимался с 12-летней дочерью своей сожительницы сексом в период с ноября 2019 по январь 2020 года. Мать девочки узнала о случившемся из СМС мужчины, адресованных ребенку. После этого женщина пошла в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи установили психологический контакт с ребенком и собрали доказательства вины мужчины. Судебная экспертиза выяснила, что школьница не понимала характер и значение совершаемых с ней действий и не могла оказать сопротивления.

Злоумышленника заключили под стражу. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU