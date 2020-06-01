2020-06-01T12:02:30+03:00
Общество

Самоизоляция в Саратове: резко вырос спрос на диваны

Цены на них также подскочили
Екатерина Семенова
Поделиться:
Жители Саратова стали активнее покупать диваныЖители Саратова стали активнее покупать диваныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Саратовской области за время самоизоляции вырос спрос на диваны.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании «Авито», в апреле и мае в лидерах запросов был «диван». Число запросов во время пандемии на этот предмет мебели выросло на 20%.

При этом количество запросов из Саратова на диваны подскочило сразу на 40%.

Хотя намного активнее диванами интересуются жители Ижевска — там число запросов выросло на 90%. Единственным городом, где спрос не вырос, стал Москва.

- Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются, — считает управляющий директор «Авито Товары» Алексей Куракин.

Также выросло и число предложений. В Саратове — на 16%. При этом в Саратове за май цены на диваны выросли 35% по сравнению с февралем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram иВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники наЯндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области заменят 24 фельдшерско-акушерских пункта в 15 районах
Под Саратовом корова застряла рогами в дереве
Проекты сельских библиотек Ивантеевского района помогут школьникам стать настоящими патриотами
В Энгельсе 33 водителя маршруток привлечены за нарушения
В «Т Плюс» объяснили разлив горячей воды в центре Саратова
Саратовским журналистам решили делать тесты на коронавирус
Начат набор учеников в предуниверсарий Саратова
Жительница Аткарска украла у спящего мужчины 10 тыс. рублей
В Саратове сотрудника колонии заподозрили в получении взяток от осужденных
В Саратове двое пассажиров пострадали при столкновении Hyundai и маршрутки №33
ООО «КВС» заменены коммуникации на 2-й Электронной и проспекте 50 лет Октября
Кипяток заливает дорогу в центре Саратова
Николай Панков: Победа в предварительном голосовании — большая ответственность
Саратовец отработает нежелание выплачивать штраф в 200 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове достиг рекордно низкой отметки
Саратовец вырастил на даче 156 кустов конопли
В Минздраве не стали отвечать, найден ли коронавирус у мэра Саратова
Заразившиеся коронавирусом медики Саратова могут не получить страховых выплат