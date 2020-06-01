Самоизоляция в Саратове: резко вырос спрос на диваны

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:02:30+03:00

Цены на них также подскочили

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В Саратовской области за время самоизоляции вырос спрос на диваны.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании «Авито», в апреле и мае в лидерах запросов был «диван». Число запросов во время пандемии на этот предмет мебели выросло на 20%.

При этом количество запросов из Саратова на диваны подскочило сразу на 40%.

Хотя намного активнее диванами интересуются жители Ижевска — там число запросов выросло на 90%. Единственным городом, где спрос не вырос, стал Москва.

- Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются, — считает управляющий директор «Авито Товары» Алексей Куракин.

Также выросло и число предложений. В Саратове — на 16%. При этом в Саратове за май цены на диваны выросли 35% по сравнению с февралем.

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ИСТОЧНИК KP.RU