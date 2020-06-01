В Саратове вандал разорил клумбу у дома

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:41:09+03:00

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Во дворе дома №36 по улице Ростовская Заводского района Саратова неизвестные разорили клумбу. Были перевернуты вазоны и уничтожены цветы.

Местная жительница обратилась за видеоархивом, который ей предоставила компания «Безопасный дом».

Выяснилось, что 26 мая, около девяти утра к клумбам подошел мужчина. Он сначала покурил, а потом без видимой причины начал переворачивать вазоны. Причем занимался этим он на глазах дворника.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782026" frameborder="0"></iframe> В Саратове мужчина уничтожил клумбы во дворе.

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ИСТОЧНИК KP.RU