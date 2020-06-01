В Балакове водитель ВАЗа влетел в столб и скрылся: пострадала женщина

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:37:48+03:00

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Вчера, 31 мая, в 18:20 у дома №27 на улице Набережная 50 лет ВЛКСМ водитель ВАЗ-2112 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина превысил скорость движения, потерял управление и влетел в столб.

Пострадала 40-летняя пассажирка, которую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU