Мать оставила младенца одного в квартире в Саратове ночью: спасатели вскрыли дверь
В Саратове ночью спасатели вызволяли из запертой квартиры восьмимесячного ребенка.
ЧП случилось на Усть-Курдюмской, 7а. Малыш был без присмотра к кроватке без ограждения, мог упасть на пол и получить травмы.
- Специалистов вызвала мать ребенка, — уточнила оперативный дежурный городской службы спасения корреспонденту «КП-Саратов».
Прибывшие спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь. Младенец не пострадал.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU