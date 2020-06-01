Мать оставила младенца одного в квартире в Саратове ночью: спасатели вскрыли дверь

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове ночью спасатели вызволяли из запертой квартиры восьмимесячного ребенка.

ЧП случилось на Усть-Курдюмской, 7а. Малыш был без присмотра к кроватке без ограждения, мог упасть на пол и получить травмы.

- Специалистов вызвала мать ребенка, — уточнила оперативный дежурный городской службы спасения корреспонденту «КП-Саратов».

Прибывшие спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь. Младенец не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU