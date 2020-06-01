Самоизоляция в Саратове: в детсадах открыты 189 дежурных групп

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:35:18+03:00

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Сегодня, 1 июня, во время самоизоляции в 101 детсаду открыты 189 дежурных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 1 723 ребенка.

Сначала детям измерили температуру и только потом запустили в учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU