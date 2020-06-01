Самоизоляция в Саратове: в детсадах открыты 189 дежурных групп
Родители привели 1 723 ребенка
Изменить размер текста:
Сегодня, 1 июня, во время самоизоляции в 101 детсаду открыты 189 дежурных групп.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 1 723 ребенка.
Сначала детям измерили температуру и только потом запустили в учреждения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU