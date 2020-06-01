В Саратове дерево рухнуло на две легковушки
В Ленинском районе Саратова вчера утром, 31 мая, дерево рухнуло на две легковушки.
- В 08:45 поступил вызов. На Тверской, 36а Daewoo Nexia и ВАЗ-2112 оказались повреждены, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
Спасатели частично спилили рухнувшее дерево, освободили из завалов иномарку и оградили место происшествия сигнальной лентой.
Фото горспаса
Для дальнейших работ на место выезжали вышка и кран.
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ИСТОЧНИК KP.RU