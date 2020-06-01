Саратовец отработает долг в 700 тыс. рублей по алиментам перед дочерью
За неуплату алиментов на содержание своей 16-летней дочери к уголовной ответственности привлекли 51-летнего жителя Фрунзенского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчину неоднократно штрафовали, но ему было все равно.
Тогда на гражданина завели уголовное дело. Теперь ему придется провести четыре месяца на исправительных работах с удержанием 10% заработка в доход государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU