Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 1 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб сегодня, 1 июня, подтвердил данные регионального о 96 новых заболевших в Саратовской области.
Общее количество зараженных в регионе — 3 174 человека.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
За сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, зафиксировано 162 смерти, а выздоровело 3 994.
Всего в РФ зарегистрировано более 414 тыс. зараженных, из них 4 855 умерли, 175 877 — вылечились.
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ИСТОЧНИК KP.RU