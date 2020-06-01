2020-06-01T10:45:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 1 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону

В Саратовской области 3 174 зараженных
Ольга Симонова
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Федеральный штаб сегодня, 1 июня, подтвердил данные регионального о 96 новых заболевших в Саратовской области.

Общее количество зараженных в регионе — 3 174 человека.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

За сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, зафиксировано 162 смерти, а выздоровело 3 994.

Всего в РФ зарегистрировано более 414 тыс. зараженных, из них 4 855 умерли, 175 877 — вылечились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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