Газовики просят жителей региона о понимании для недопущения трагедий

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:47:48+03:00

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Газораспределительными организациями ведется ежегодная масштабная работа по подготовке газовых сетей к надежной работе в осенне-зимний период. Сейчас на территории Саратова и Саратовской области начата кампания по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Выполнение таких работ нередко сопряжено с отключением газоснабжения у населения, о чем заранее уведомляются администрации районов и города, поставщик газа, ТСЖ, УК и потребители. Согласно федеральному законодательству возобновление подачи газа возможно только в случае соблюдения потребителями правил безопасности и при отсутствии нарушений в работе газовых приборов. В соответствии с этими же документами обеспечивается и безопасность при проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования у всех потребителей. Для этого абонентам необходимо иметь договор со специализированной организацией, которая осуществляет деятельность по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Ее потребители вправе выбрать по своему усмотрению. Всего на территории Саратовской области таких компаний 51.

Газовики отмечают, что при проведении ТО ВДГО/ВКГО им приходится сталкиваться с непониманием потребителей, управляющих компаний. Основными проблемами являются недопуски для выполнения этих работ.

АО «Саратовгаз» и АО «Газпром газораспределение Саратовская область» напоминают, что необходимость ТО ВДГО/ВКГО даже в период самоизоляции обусловлена требованиями безопасности в газифицированном жилом фонде и является превентивной мерой, направленной на предотвращение аварий. Это особенно важно сейчас, когда большая часть населения практически 24 часа в сутки находятся в своих квартирах и домах. В такой ситуации даже незначительная утечка «голубого топлива» или отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах могут обернуться трагедией и привести к огромному числу пострадавших.

Предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение COVID-19. Газовики четко следуют рекомендациям Роспотребнадзора — ежедневно измеряют температуру тела персонала, обеспечили всех масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Администрация компании просит абонентов незамедлительно сообщать о случаях несоблюдения сотрудниками, выполняющими техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Если газовики пришли к вам для проведения этих работ без масок и перчаток, вы можете обратиться по телефонам 8 (8452) 72-90-92 (для жителей Саратова) и 8 (8452) 49-34-24 (для жителей Саратовской области).

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ИСТОЧНИК KP.RU