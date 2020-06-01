В Алгае крупный пожар тушили шесть человек
Вчера, 31 мая, в 17:44 в частном доме на улице Винермана в Алгае произошел пожар.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, площадь пожара составила 66 кв. м, сгорела кровля здания.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил устройства эксплуатации электрооборудования.
Огонь потушили шестеро пожарных и две единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU