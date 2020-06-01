Пытавшийся подкупить оперативника УФСБ саратовец раскаялся

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:27:12+03:00

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В Саратове завершено расследование дела о попытке подкупа сотрудника УФСБ.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 23-летний молодой человек.

По версии следствия, он имел доступ к клиентской базе одного из сотовых операторов, так как был менеджером по продаже. Парень незаконно предоставил информацию третьим лицам, что стало известно сотрудникам УФСБ.

Чтобы избежать ответственности, юноша решил подкупить правоохранителя, который проводил проверку. Тот сообщил о поступившем ему предложении. Сделка была намечена на 12 мая. В салоне автомобиля, припаркованного на улице Вольская, парень передал оперативнику УФСБ 50 тыс. рублей. После этого молодой человек был задержан.

На предварительном следствии юноша признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU