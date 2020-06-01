2020-06-01T10:03:11+03:00
Общество

В двух районах Саратова отключили воду

Жители проведут первую половину дня без питьевого ресурса
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 1 июня, жители двух районов Саратова проведут первую половину дня без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварии на проспекте Строителей, 68а ориентировочно до 17:00 не будет воды у жителей домов №№68а, 68Б, 70а, 70Б, 76, 76а, 78 по проспекту Строителей и №№3, 5, 5а, 7 по улице Чемодурова.

Также примерно до 15:00 отключили водоснабжение на улице Большая Горная — от Чернышевского до Рогожина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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