В День защиты детей в Саратове пройдут 50 онлайн-концертов и выставок

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:56:28+03:00

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Сегодня отмечается День защиты детей. 1 июня в Саратове запланировано более 50 праздничных мероприятий.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, все они пройдут в онлайн-формате.

Сайты подведомственных учреждений в течение всего дня проводят викторины, мастер-классы, выставки. Организованы виртуальные концерты для детей всех возрастов, а также их родителей.

Например, состоится «Книжный Оскар», акция «Детство — это я и ты!», отчетный фортепианный концерт детской школы №6, выставка художественных работ.

Информация о мероприятиях будет доступна на сайте: http://культурасаратов.рф, в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», Facebook, YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU