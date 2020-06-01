В День защиты детей в Саратове пройдут 50 онлайн-концертов и выставок
Сегодня отмечается День защиты детей. 1 июня в Саратове запланировано более 50 праздничных мероприятий.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, все они пройдут в онлайн-формате.
Сайты подведомственных учреждений в течение всего дня проводят викторины, мастер-классы, выставки. Организованы виртуальные концерты для детей всех возрастов, а также их родителей.
Например, состоится «Книжный Оскар», акция «Детство — это я и ты!», отчетный фортепианный концерт детской школы №6, выставка художественных работ.
Информация о мероприятиях будет доступна на сайте: http://культурасаратов.рф, в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», Facebook, YouTube.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU