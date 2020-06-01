Карта коронавируса в Саратове на 1 июня 2020: еще 96 заразившихся

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:38:31+03:00

Больше всего больных — в Саратове

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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за сутки в регионе зарегистрировано 96 новых случаев.

Больше всего — в Саратове. Здесь лабораторно подтверждены 33 новых заболевших. Таким образом, в областном центре уже 832 заразившихся.

Всего по области с начала эпидемии заболели 3 174 человека. Выздоровели — 1 206 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU