Сайт «Комсомольской правды – Саратов» по итогам мая снова в лидерах по посещаемости
По итогам мая 2020 года, согласно данным портала LiveInternet, «Комсомольская правда — Саратов» уверенно занимает второе место среди всех саратовских интернет ресурсов — 258,6 тысячи уникальных посетителей за 31 день.
На третьем месте — «Версия-Саратов» (223,4 тыс. посетителей). Далее со значительным отрывом и близко друг от друга «Регион-64» (181 тыс.), «Свободные новости» (179,7 тыс.) и СарБК (175,7 тыс.).
Среди топ-10 по итогам мая девять сайтов представляют различные новостные информагентства. Лидирует в мае ИА «Взгляд-инфо» (409,9 тыс.)
Следует отметить, что у «Комсомольской правды — Саратов» самый большой среди лидеров процент читателей из Саратовской области — 45%.
Напомним, «КП-Саратов» занимает лидирующее положение в регионе по индексу качества сайтов Яндекса.
ИСТОЧНИК KP.RU