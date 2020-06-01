Сайт «Комсомольской правды – Саратов» по итогам мая снова в лидерах по посещаемости

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:32:05+03:00

«Комсомольская правда» занимает второе место среди всех сайтов Саратовской области по количеству читателей

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По итогам мая 2020 года, согласно данным портала LiveInternet, «Комсомольская правда — Саратов» уверенно занимает второе место среди всех саратовских интернет ресурсов — 258,6 тысячи уникальных посетителей за 31 день.

На третьем месте — «Версия-Саратов» (223,4 тыс. посетителей). Далее со значительным отрывом и близко друг от друга «Регион-64» (181 тыс.), «Свободные новости» (179,7 тыс.) и СарБК (175,7 тыс.).

Среди топ-10 по итогам мая девять сайтов представляют различные новостные информагентства. Лидирует в мае ИА «Взгляд-инфо» (409,9 тыс.)

Следует отметить, что у «Комсомольской правды — Саратов» самый большой среди лидеров процент читателей из Саратовской области — 45%.

Напомним, «КП-Саратов» занимает лидирующее положение в регионе по индексу качества сайтов Яндекса.

ИСТОЧНИК KP.RU