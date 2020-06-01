На Кумысной поляне Geely влетел в дерево: пострадали двое
Водитель потерял управление
Фото городской ГИБДД
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Вчера, 31 мая, в 5:10 напротив дома №2 на Кумысной поляне в Саратове случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 24-летний водитель Geely потерял управление и влетел в дерево.
Двое пассажиров из салона его авто: 24-летняя женщина и 26-летний мужчина госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU