На Кумысной поляне Geely влетел в дерево: пострадали двое

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:37:33+03:00

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Вчера, 31 мая, в 5:10 напротив дома №2 на Кумысной поляне в Саратове случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 24-летний водитель Geely потерял управление и влетел в дерево.

Двое пассажиров из салона его авто: 24-летняя женщина и 26-летний мужчина госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU