В Саратове пенсионер на Lada Priora сбил женщину

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:36:56+03:00

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Вчера, 31 мая, в 20:40 напротив дома №95 на Большой Садовой улице в Саратове 67-летний водитель Lada Priora устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU