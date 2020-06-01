В Саратове пенсионер на Lada Priora сбил женщину
Пострадавшую госпитализировали
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Вчера, 31 мая, в 20:40 напротив дома №95 на Большой Садовой улице в Саратове 67-летний водитель Lada Priora устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU