В Балакове двое парней грабили прохожих

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:35:23+03:00

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В Балакове Саратовской области возбуждены два уголовных дела о грабеже с применением насилия и грабеже по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по первому делу проходит 18-летний парень, по второму — он же и его 24-летний приятель.

Следствие считает, что в один из майских вечеров 2019 года 17-летний балаковец открыто отнял у прохожего телефон за 7 тыс. рублей. Преступление было совершено на улице Коммунистическая.

Вечером 10 мая он и его 23-летний приятель на улице Кормёжкинская ограбили мужчину. Они отняли у него банковскую карту, с которой позже сняли 5 тыс. рублей.

Преступления были выявлены сотрудниками полиции Балакова.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU