В троллейбусах и трамваях Саратова оплачивать проезд теперь нужно при входе

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:03:33+03:00

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В трамваях и троллейбусах Саратова с сегодняшнего дня, 1 июня, введены новые правила оплаты проезда.

- Вход в трамваи и троллейбусы без кондуктора будет возможен только в первую дверь. Оплачивать проезд необходимо при входе, — сообщили на сайте МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Войти в среднюю или заднюю дверь могут граждане с трудностями в передвижении или имеющие габаритный багаж.

При этом выйти пассажирам из транспорта можно будет через любую дверь, кроме передней.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов» нововведения появились из-за того, что при оплате на выходе водители иногда не выдают билеты, а это потом сложно устанавливается при контроле сотрудниками Контрольно-ревизионной службы.

В профильной группе горэлектротранспорта в соцсети «ВКонтакте» множество саратовцев возмутились новшествами.

- Ещё бы заранее знать кто с кондуктором, а кто без. Чтоб вдоль трамвая не бегать, — отметила Ирина Плешакова.

Некоторые комментаторы также напомнили про самоизоляцию, которая теперь, вероятно, будет нарушаться, когда люди на остановках будут входить в переднюю дверь.

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ИСТОЧНИК KP.RU