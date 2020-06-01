Балаковец за кражу получил два года строгого режима

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:16:34+03:00

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Суд признал 36-летнего рецидивиста из Балакова виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с декабря 2018 по февраль 2020 мужчина похитил имущество из чужого садоводческого товарищества на сумму почти 4 тыс. рублей.

Теперь ему придется провести два года в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU