В Энгельсе парень упал вместе с мопедом на большой скорости
Юношу госпитализировали
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Вчера, 31 мая, в 21:15 у дома №20 на улице Мясокомбинат в Энгельсе случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов», по предварительным данным, 15-летний водитель мопеда марки Racer на большой скорости упал вместе со своим транспортом.
В результате аварии парня госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU