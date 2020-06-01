В Энгельсе парень упал вместе с мопедом на большой скорости

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:39:29+03:00

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Вчера, 31 мая, в 21:15 у дома №20 на улице Мясокомбинат в Энгельсе случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов», по предварительным данным, 15-летний водитель мопеда марки Racer на большой скорости упал вместе со своим транспортом.

В результате аварии парня госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU