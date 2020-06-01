В Балакове рецидивистка украла из магазина туалетную воду

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:51:13+03:00

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Полиция раскрыла кражу из магазина на Вокзальной улице в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 24 мая кто-то унес флакон с туалетной водой.

Сумма ущерба превысила отметку в 2,6 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 31-летняя рецидивистка, изъять похищенное у нее не успели.

На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU