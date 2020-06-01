В Балакове рецидивистка украла из магазина туалетную воду
Полиция раскрыла кражу из магазина на Вокзальной улице в Балакове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 24 мая кто-то унес флакон с туалетной водой.
Сумма ущерба превысила отметку в 2,6 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 31-летняя рецидивистка, изъять похищенное у нее не успели.
На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU