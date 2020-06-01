В Саратове на кольце «Молочки» полыхала уборочная машина

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:07:34+03:00

Об этом сообщили в соцсетях [видео]

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Сегодня ночью, с 31 мая на 1 июня, на кольце «Молочки» в Саратове горела уборочная машина марки КамАЗ.

Об этом в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказал местный житель Андрей Галактионов.

В доказательство своих слов мужчина приложил видео с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782365" frameborder="0"></iframe> Пожар на кольце «Молочки» в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU