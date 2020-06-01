В Саратове на кольце «Молочки» полыхала уборочная машина
Об этом сообщили в соцсетях [видео]
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Сегодня ночью, с 31 мая на 1 июня, на кольце «Молочки» в Саратове горела уборочная машина марки КамАЗ.
Об этом в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказал местный житель Андрей Галактионов.
В доказательство своих слов мужчина приложил видео с места событий.
Пожар на кольце «Молочки» в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU