Жители Саратова обвинили хозяина выброшенной крысы в бессердечности
Жители Саратова заметили в Ленинском районе выброшенное домашнее животное.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, клетка с крысой выставлена на улице Мира, около дома №13.
В комментариях под постом горожане возмутились безответственностью хозяина.
- Что за люди? Сначала заведут животное, а потом выкидывают, как ненужную вещь, — написал пользователь Павел Скрипалев.
Животное оказалось выброшено вместе с клеткой. Фото соцсетей
- Руки вырвать. Бессердечные хозяева, хоть на передержку отдали... — заявила Виктория Королева.
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ИСТОЧНИК KP.RU