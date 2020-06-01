2020-06-01T09:06:12+03:00
Общество

Жители Саратова обвинили хозяина выброшенной крысы в бессердечности

Домашнего грызуна выставили на улицу вместе с клеткой [фото]
Екатерина Семенова
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Крысу выбросили на улицу Мира в Саратове. Фото соцсетейКрысу выбросили на улицу Мира в Саратове. Фото соцсетей
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Жители Саратова заметили в Ленинском районе выброшенное домашнее животное.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, клетка с крысой выставлена на улице Мира, около дома №13.

В комментариях под постом горожане возмутились безответственностью хозяина.

- Что за люди? Сначала заведут животное, а потом выкидывают, как ненужную вещь, — написал пользователь Павел Скрипалев.

Животное оказалось выброшено вместе с клеткой. Фото соцсетей

Животное оказалось выброшено вместе с клеткой. Фото соцсетей

- Руки вырвать. Бессердечные хозяева, хоть на передержку отдали... — заявила Виктория Королева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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