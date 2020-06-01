Отключена котельная СОПБ-1 в Заводском районе
«Т Плюс» начала опрессовки
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В Саратове начались гидравлические испытания от котельной СОПБ-1.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», котельная находится на улице Штейнберга, 50.
Ранее «Комсомолка» писала, что с 1 июня в городе начинаются массовые опрессовки.
Срок окончания работ назначен на 14 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU