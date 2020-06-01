Отключена котельная СОПБ-1 в Заводском районе

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:42:25+03:00

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В Саратове начались гидравлические испытания от котельной СОПБ-1.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», котельная находится на улице Штейнберга, 50.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 1 июня в городе начинаются массовые опрессовки.

Срок окончания работ назначен на 14 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU