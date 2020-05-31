В Саратове завтра нельзя будет купить алкоголь

31 Май 2020 2020-05-31T17:31:52+03:00

В День защиты детей торговать алкоголем запрещено Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Саратовской области завтра, 1 июня, не будут торговать алкоголем.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», это связано с празднованием Дня защиты детей. Соответствующий закон был принят в 2015 году.

Торговать алкоголем нельзя будет в розницу и на вынос. Нарушителям грозят штрафы — до 40 тыс. рублей индивидуальным предпринимателям и до 300 тыс. рублей юридическим лицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU