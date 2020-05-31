2020-05-31T16:02:10+03:00
Общество

Предварительное голосование в Саратове проходит с соблюдением всех мер безопасности

Выборщики определяют кандидатов от «Единой России» на предстоящие довыборы в региональное заксобрание и Саратовскую городскую Думу
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В Саратовской области сегодня, 31 мая, проходит предварительное голосование «Единой России». Партийцы определяют кандидатов на предстоящие довыборы в региональное заксобрание и Саратовскую городскую Думу. Традиционная для партийцев процедура в этот раз проходит в упрощенном формате – как ранее отмечал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков, в связи с пандемией коронавируса принято решение провести отбор кандидатов через голосование выборщиков.

- Жителям Ленинского района Саратова скоро предстоит избирать депутатов Саратовской городской Думы на довыборах по двум избирательным округам. «Единая Россия» традиционно подходит к отбору кандидатов, советуясь с людьми. В этот раз решение принимают выборщики, это безопаснее в условиях пандемии. Хочу отметить, что голосование проходит слаженно и без нарушений, — сказала секретарь первичного отделения «Вишневая 16» партии «Единая Россия», выборщик Ольга Михайлова.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Саратова, депутат областной Думы Евгений Ковалев подчеркнул, что перед голосованием выборщики ознакомились с видеообращениями участников процедуры, обсудили их с жителями.

- Среди кандидатов, которые выразили желание принять участие в предварительном голосовании — врачи, преподаватели, студенты и представители бизнеса. Для выборщиков процедура организована с соблюдением всех мер безопасности. Вместе с этим важно, что предварительное голосование проходит открыто, с учетом мнения людей, — сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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