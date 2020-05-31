Отключена вода на шести улицах Саратова
Ведутся работы на городских сетях
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В Саратове несколько улиц попали в зону отключения холодной воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на улице Тулайкова, 7 и Охотной, 38а ведутся ремонтные работы.
Несколько часов не будет воды в домах на Тулайкова, Навашина, Охотной, Лунной, Одесской и 5-м Одесском проезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU