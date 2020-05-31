Отключена вода на шести улицах Саратова

31 Май 2020 2020-05-31T15:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове несколько улиц попали в зону отключения холодной воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на улице Тулайкова, 7 и Охотной, 38а ведутся ремонтные работы.

Несколько часов не будет воды в домах на Тулайкова, Навашина, Охотной, Лунной, Одесской и 5-м Одесском проезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU