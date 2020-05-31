2020-05-31T14:17:34+03:00
Происшествия

На проблемном доме в Саратове, где уже разбились несколько человек, снова играют подростки

Дольщики бьют тревогу и просят огородить опасный объект
Екатерина Семенова
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Подростки сидят на высоте в заброшенном долгостроеПодростки сидят на высоте в заброшенном долгострое
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В редакцию «КП-Саратов» обратились жители Заводского района, которые обеспокоены поведением подростков.

Из присланных фотографий видно, что дети забрались на недостроенный дом и сидят на высоте, рискую свалиться и разбиться.

Дольщики этого дома на 4-м Чернышевском проезде уже не в первый раз бьют тревогу, прося огородить опасный объект.

- В марте 2017 года украли забор полностью, вывезли его вместе с арматурой со стройки. Мы обращались в полицию, оформляли кражу. Так мы и не получили ответа, а в устной форме нам сообщили, что бывший директор организации-застройщика («СтройИнтерСервис» — прим. ред.) Булатов все вывез, поскольку ему это все принадлежало, — рассказала Гаянэ Мирзоян, одна из обманутых дольщиц.

Позже жители обращались также в Минстрой, и после этого вход в здание заварили металлической дверью. Но через некоторое время ее пришлось снять, чтобы внутрь смогли попасть эксперты для оценки состояния дома.

Внешний управляющий Дмитрий Московский не озаботился тем, чтобы снова закрыть вход. И это привело к трагедии. 26 октября 2019 года во время сэлфи в шахту лифта упала 17-летняя девушка. А еще через некоторое время, 11 мая 2020 года, с заброшенного крана рядом с домом упала и разбилась 35-летняя женщина. Более того, сам кран также рухнул 22 мая.

- Управляющий считает, что это дольщики должны сброситься и обеспечить безопасность объекта. А он только получает зарплату и сдает в аренду имущество, которое было у обанкротившегося застройщика. Кроме нашего недостроенного дома у компании был офис, техника, охотничьи угодья. Что он с этим делает никто не знает, при этом у него идет зарплата в 30 тысяч, а двери и забор должны дольщики ставить, — возмутилась Гаянэ Мирзоян.

Сейчас домом занимается Фонд защиты прав участников долевого строительства. Однако решения о достройке объекта или выплате компенсации пока не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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