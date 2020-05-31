В Саратове девушка лишилась денег, поверив мужчине

31 Май 2020 2020-05-31T12:55:44+03:00

Своих сбережений таким же образом лишился и житель города

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В Ленинском районе Саратова девушка лишилась денег, поверив лжесотруднику банка.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, жертвой стала 24-летняя девушка. По ее словам, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что якобы с ее счета пытаются снять деньги мошенники, поэтому нужно обезопасить расчетный счет.

Для этого девушка сообщила ему данные карточки, а также смс-коды, которые якобы нужны для блокировки. После этого у нее пропали 195 тыс. рублей.

В другом случае жертвой аналогичного преступления стал 28-летний саратовец. Он лишился 138 166 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

- Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми. Не сообщайте никому свои персональные данные, не совершайте по указанию посторонних лиц никаких операций, связанных с денежными переводами. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102») — призвали саратовцев полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU