2020-05-31T12:55:44+03:00
Происшествия

В Саратове девушка лишилась денег, поверив мужчине

Своих сбережений таким же образом лишился и житель города
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова девушка лишилась денег, поверив лжесотруднику банка.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, жертвой стала 24-летняя девушка. По ее словам, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что якобы с ее счета пытаются снять деньги мошенники, поэтому нужно обезопасить расчетный счет.

Для этого девушка сообщила ему данные карточки, а также смс-коды, которые якобы нужны для блокировки. После этого у нее пропали 195 тыс. рублей.

В другом случае жертвой аналогичного преступления стал 28-летний саратовец. Он лишился 138 166 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

- Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми. Не сообщайте никому свои персональные данные, не совершайте по указанию посторонних лиц никаких операций, связанных с денежными переводами. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102») — призвали саратовцев полицейские.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове девушка лишилась денег, поверив мужчине
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
В Саратове обанкротили бывшего депутата гордумы
Энергетики на сутки закрыли движение по улице Чернышевского
Саратовская область заняла восьмое место в России по приросту заразившихся коронавирусом
В Саратове начинаются опрессовки, несмотря на продолжение самоизоляции
Три человека погибли в столкновении «Гранты» с МАЗом под Саратовом
На трассе под Саратовом сгорела «Лада» с водителем и пассажиром
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 31 мая 2020 года: резкий скачок заболевания
Последний день весны в Саратове пройдет с сильным ветром
Четыре человека пострадали во врезавшемся в столб Chevrolet в Саратове
В Саратове мотоциклист сбил на тротуаре женщину
Водитель Renault попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом
Пассажиров трамваев и троллейбусов в Саратове собираются обязать оплачивать проезд при входе
Мэр Саратова планирует связать Заводской и Ленинский районы велосипедным маршрутом
Володин пообещал найти 500 млн рублей на оборудование для инфекционного центра в Саратове
Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе в воскресенье
Женщину и ребенка эвакуировали из горящей двухэтажки в Ртищеве
В Саратове рецидивист избил сельчанина и отобрал телефон с 23 тыс. рублей
В Саратове под окнами девятиэтажки нашли погибшего мужчину
Депутат ГД Панков поручил оказать помощь жительнице Балаково Татьяне Яшкиной
Волейболистка Свистина: В балаковском клубе мне назвали такую сумму контракта, что моя русская душа развернулась
В Саратове мужчина лишился денег, побывав в незнакомой компании
Народный артист России Евгений Бикташев отмечает день рождения