2020-05-31T11:19:31+03:00
Общество

В Саратове обанкротили бывшего депутата гордумы

Алексей Березовский накопил многомиллионные долги перед банком
Екатерина Семенова
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В Саратове признан банкротом Алексей Березовский, бывший депутат городской Думы.

Как сообщает Арбитражный суд области, соответствующий иск подал банк «БФГ-Кредит», которому ответчик задолжал более 178 млн рублей.

Одновременно суд признал банкротом предприятие ООО «Группа компаний «Аркада». А ранее, в марте 2020 года — ЗАО «Сартехстройинвест». Все это предприятия близкие к Алексею Березовскому.

В отношении экс-депутата введена процедура реструктуризации его долгов на четыре месяца.

Ранее деятельность строительных фирм Алексея Березовского неоднократно критиковали. В том числе, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который остался недоволен темпами и качеством работ на ряде социально важных объектов. В частности, школа в поселке Солнечный-2, музыкально-эстетический лицей в Энгельсе и стадион «Авангард».https://www.saratov.kp.ru/online/news/3263397/

Вскоре после этого Алексей Березовский лишился депутатского мандата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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