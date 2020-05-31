В Саратове начинаются опрессовки, несмотря на продолжение самоизоляции

31 Май 2020 2020-05-31T10:03:30+03:00

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Завтра, 1 июня, в Саратове возобновятся опрессовки.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», они должны были пройти в мае, но в связи с продлением режима самоизоляции до 31 мая, были отложены.

При этом самоизоляция в Саратовской области продолжится до 10 июня. Тем не менее филиал «Т Плюс» объявил о предстоящем отключении горячей воды.

Завтра стартуют опрессовки на тепломагистрали №4 от Саратовской ГРЭС. Это приведет к отключению горячей воды в домах на следующих улицах:

Бабушкин взвоз, Валовая, Вознесенская, Григорьева, Волжская, Котовского, Мичурина, Комсомольская, Московская, Некрасова, Вольская, Октябрьская, Пушкина, Первомайская, Северная, Рамаева, Сакоо и Ванцетти, Соборная, Тулупная, Челюскинцев, Чернышевского, а также на проезде Котовского, в Глебучевом овраге и на Соборной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU