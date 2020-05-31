Три человека погибли в столкновении «Гранты» с МАЗом под Саратовом

31 Май 2020 2020-05-31T09:00:22+03:00

В аварии погибли три человека. Фото ГИБДД по Саратовской области

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На 278-м км федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись «Лада Гранта» и грузовик МАЗ с полуприцепом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в Саратовском районе в час ночи.

По предварительной версии, 32-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель «Гранты», и двое пассажиров — 29-летняя женщина и 33-летний мужчина — скончались на месте. Еще одна 34-летняя пассажирка была госпитализирована.

Обстоятельства аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU