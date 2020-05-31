2020-05-31T08:53:47+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом сгорела «Лада» с двумя людьми

Водитель второй машины госпитализирован
Екатерина Семенова
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Автомобиль выгорел. Фото ГИБДД по Саратовской областиАвтомобиль выгорел. Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Энгельсском районе Саратовской области на ночной трассе сгорел автомобиль с пассажиром.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла на 326-м км трассы ТамбовПенза — Пристанное — Ершов — Озинки.

По предварительной версии, водитель автомобиля «Лада Веста» на справился с управлением. В 23:30 он врезался во встречный SsangYong под управлением 34-летнего мужчины.

От удара отечественное авто загорелось. В нем погибли водитель и пассажир. Второй водитель был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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