На трассе под Саратовом сгорела «Лада» с двумя людьми
В Энгельсском районе Саратовской области на ночной трассе сгорел автомобиль с пассажиром.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла на 326-м км трассы Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки.
По предварительной версии, водитель автомобиля «Лада Веста» на справился с управлением. В 23:30 он врезался во встречный SsangYong под управлением 34-летнего мужчины.
От удара отечественное авто загорелось. В нем погибли водитель и пассажир. Второй водитель был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU