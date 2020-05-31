2020-05-30T17:29:18+03:00
Общество

Последний день весны в Саратове пройдет с сильным ветром

Прогнозируется погода с переменной облачностью
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 31 мая, ожидается сильный ветер.

- Он будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–16 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В последний день весны прогнозируется погода с переменной облачностью. Днем температура поднимется до +23…+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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