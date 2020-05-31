Последний день весны в Саратове пройдет с сильным ветром
Прогнозируется погода с переменной облачностью
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 31 мая, ожидается сильный ветер.
- Он будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–16 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
В последний день весны прогнозируется погода с переменной облачностью. Днем температура поднимется до +23…+25 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости
ИСТОЧНИК KP.RU