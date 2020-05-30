На саратовской трассе остановлен автомобиль с крупной партией наркотиков
В Саратовской области сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, спецоперация прошла в Саратовском районе.
Сотрудники ГИБДД и ГУ МВД остановили автомобиль для проверки оперативной информации. В салоне был найден сверток с неизвестным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что это 20,65 грамма синтетического наркотика.
По предварительной версии, запрещенное вещество перевозила 39-летняя пассажирка для продажи.
Под подозрение попала пассжирка. Фото ГУ МВД по Саратовской области
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.
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ИСТОЧНИК KP.RU