На саратовской трассе остановлен автомобиль с крупной партией наркотиков

30 Май 2020 2020-05-30T12:17:42+03:00

В салоне автомобиля найдены наркотики. Фото ГУ МВД по Саратовской области

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В Саратовской области сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, спецоперация прошла в Саратовском районе.

Сотрудники ГИБДД и ГУ МВД остановили автомобиль для проверки оперативной информации. В салоне был найден сверток с неизвестным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что это 20,65 грамма синтетического наркотика.

По предварительной версии, запрещенное вещество перевозила 39-летняя пассажирка для продажи.

Под подозрение попала пассжирка. Фото ГУ МВД по Саратовской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.

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ИСТОЧНИК KP.RU