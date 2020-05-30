Под Саратовом 85-летний водитель «ИЖ-Комби» погиб в ДТП с «КамАЗом»
Около часа назад в Пугачевском районе Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 11:30 на 179-м км дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.
По предварительной версии, 85-летний водитель автомобиля «ИЖ-Комби» допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом, которым управлял 40-летний мужчина.
Престарелый водитель легковушки погиб на месте.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU