В Саратовской области коронавирусом заразились пять детей

30 Май 2020 2020-05-30T11:16:27+03:00

Больше всего заболевших — 36 — за сутки выявили в Саратове

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В Саратовской области выявили пятерых детей до 14 лет заразившихся коронавирусом. Оперативный штаб Саратовской области по борьбе с коронавирусом сегодня, 30 мая, дал подробную информацию о заболевших. За сутки COVID-19 подтвердился у 96 людей.

Всего в регионе — 2 936 зараженных. С начала эпидемии выздоровели 1 153, за сутки — 12.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 5;

- 18-19 лет – 1;

- 20-29 лет – 8;

- 30-39 лет – 11;

- 40-49 лет – 11;

- 50-59 лет – 32;

- старше 60 – 28.

Новые случаи распределились по области так:

Саратов — 36,

Балашовский район - 8,

Энгельсский - 6,

Балаковский, Ершовский, Озинский и Самойловский - по 5,

Дергачевский и Марксовский - по 4,

Александрово-Гайский и Ртищевский - по 3,

Вольский, Ивантеевской, Краснокутский и Новоузенский - по 2,

Екатериновский, Петровский, Саратовский и Хвалынский - по 1.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди них 72 человека с неустановленным источником заражения, 19 — контактных и пятеро прибывших из других регионов.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 58, с признаками ОРВИ — 23, с бессимптомным течением — 15.

Всех пациентов наблюдают врачи, круг контактных лиц определен.

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ИСТОЧНИК KP.RU