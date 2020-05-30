В Саратовской области коронавирусом заразились пять детей
В Саратовской области выявили пятерых детей до 14 лет заразившихся коронавирусом. Оперативный штаб Саратовской области по борьбе с коронавирусом сегодня, 30 мая, дал подробную информацию о заболевших. За сутки COVID-19 подтвердился у 96 людей.
Всего в регионе — 2 936 зараженных. С начала эпидемии выздоровели 1 153, за сутки — 12.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 5;
- 18-19 лет – 1;
- 20-29 лет – 8;
- 30-39 лет – 11;
- 40-49 лет – 11;
- 50-59 лет – 32;
- старше 60 – 28.
Новые случаи распределились по области так:
Саратов — 36,
Балашовский район - 8,
Энгельсский - 6,
Балаковский, Ершовский, Озинский и Самойловский - по 5,
Дергачевский и Марксовский - по 4,
Александрово-Гайский и Ртищевский - по 3,
Вольский, Ивантеевской, Краснокутский и Новоузенский - по 2,
Екатериновский, Петровский, Саратовский и Хвалынский - по 1.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Среди них 72 человека с неустановленным источником заражения, 19 — контактных и пятеро прибывших из других регионов.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 58, с признаками ОРВИ — 23, с бессимптомным течением — 15.
Всех пациентов наблюдают врачи, круг контактных лиц определен.
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ИСТОЧНИК KP.RU