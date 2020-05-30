Волонтеры передали продуктовые наборы людям с ограниченными возможностями здоровья

30 Май 2020 2020-05-30T10:55:51+03:00

Все они находятся в зоне риска и обратились за помощью в волонтерский центр

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В Саратове и районах области продолжается работа волонтерского центра, добровольцы передают продуктовые наборы и товары первой необходимости тем, кто в них нуждается. Местный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» в Волжском районе Александр Плеханов и руководитель общественного совета партпроекта Сергей Понин по инициативе регионального координатора проекта, депутата областной думы Евгения Ковалева в рамках реализации акции «Время добра» передали несколько продуктовых наборов гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Акция направлена на оказание адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам и ветеранам.

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Наборы доставлены шести жителям Волжского района. Ранее они обратились за помощью в волонтерский центр, созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной думы Николая Панкова.

- В период сложной эпидемиологической обстановки граждане, имеющие ограниченные возможности здоровья, находятся в зоне риска. В связи с этим соблюдение самоизоляции для них крайне необходимо. Наша задача — помочь людям в это непростое время, — отметил региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Евгений Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU