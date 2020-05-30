Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 30 мая 2020 года: 96 новых случаев
В Саратовской области за прошедшие сутки выявлено 96 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. При этом региональный штаб до настоящего времени не предоставил оперативную информацию.
Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Саратовской области составило 2 936 человек.
За сутки в РФ заболели коронавирусом 8 952 человека, зафиксирован 181 летальный исход от инфекции и 8 212 выздоровевших.
Всего в РФ зарегистрировано более 396 тыс. случаев COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU