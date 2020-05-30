В Саратове перестали ходить два троллейбусных маршрута

30 Май 2020 2020-05-30T09:51:24+03:00

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В Саратове сегодня, 30 мая, остановлено движение троллейбусов №№3 и 16.

Как сообщили в профильной группе электротранспорта в соцсети «ВКонтакте», два маршрута не ходят из-за коммунальных работ на перекрестке улиц Рахова и Шелковичная.

Время возобновления движения пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU