В Балакове мужчина украл у мамы знакомого 3 тыс. рублей

30 Май 2020 2020-05-30T09:41:16+03:00

Он воспользовался телефоном пенсионерки и перевел деньги

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В Балаковском районе Саратовской области вчера, 29 мая, полиция раскрыла кражу.

- О преступлении 67-летняя женщина рассказала днем 19 мая. В период с марта по 15 мая с ее карты списали 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что к краже может быть причастен знакомый сына пенсионерки. Мужчина воспользовался телефоном потерпевшей и перевел деньги через мобильный банк.

Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 34-летний гражданин, ранее привлекавшийся за подобные преступления. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU