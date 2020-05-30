В Балакове мужчина украл у мамы знакомого 3 тыс. рублей
В Балаковском районе Саратовской области вчера, 29 мая, полиция раскрыла кражу.
- О преступлении 67-летняя женщина рассказала днем 19 мая. В период с марта по 15 мая с ее карты списали 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что к краже может быть причастен знакомый сына пенсионерки. Мужчина воспользовался телефоном потерпевшей и перевел деньги через мобильный банк.
Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 34-летний гражданин, ранее привлекавшийся за подобные преступления. Ему выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU