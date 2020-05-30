Подросток пошла на красный сигнал светофора и попала под колеса в Энгельсе

30 Май 2020 2020-05-30T08:52:01+03:00

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В Энгельсе вчера поздним вечером, 29 мая, сбили подростка.

- Около 23:05 на перекрестке площади Свободы и улицы Петровская 16-летняя девушка переходила дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.

На подростка наехал ВАЗ-2113. Пострадавшую доставили в больницу.

В Госавтоинспекции Энгельса просят пешеходов не переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора и вне установленном для этого месте. Также гражданам рекомендуют в темноте и при плохой погоде носить световозвращающие элементы на одежде.

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ИСТОЧНИК KP.RU