Незаметного пешехода сбили около 75-й школы в Саратове
Около 75-й школы в Ленинском районе Саратова вчера вечером, 29 мая, сбили пешехода.
- Авария произошла на проспекте Строителей, 3. 26-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Его сбил ВАЗ-2110, за рулем которого был 20-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Пешехода госпитализировали.
Фото городской Госавтоинспекции с места аварии
В ГИБДД обращают внимание, что у пострадавшего на одежде не было световозвращающих элементов.
- Напоминаем, что пешеходу необходимо иметь световозвращающие элементы на верхней одежде, особенно в темное время суток! Не подвергайте себя опасности, помните, что переход проезжей части разрешен исключительно в отведенных для этого местах и на зеленый сигнал светофора! — отметили в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU