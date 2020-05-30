2020-05-30T08:43:46+03:00
Происшествия

Незаметного пешехода сбили около 75-й школы в Саратове

На одежде пострадавшего не было световозвращающих элементов
Ольга Симонова
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Фото городской ГосавтоинспекцииФото городской Госавтоинспекции
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Около 75-й школы в Ленинском районе Саратова вчера вечером, 29 мая, сбили пешехода.

- Авария произошла на проспекте Строителей, 3. 26-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Его сбил ВАЗ-2110, за рулем которого был 20-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Пешехода госпитализировали.

Фото городской Госавтоинспекции с места аварии

Фото городской Госавтоинспекции с места аварии

В ГИБДД обращают внимание, что у пострадавшего на одежде не было световозвращающих элементов.

- Напоминаем, что пешеходу необходимо иметь световозвращающие элементы на верхней одежде, особенно в темное время суток! Не подвергайте себя опасности, помните, что переход проезжей части разрешен исключительно в отведенных для этого местах и на зеленый сигнал светофора! — отметили в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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